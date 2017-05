Alessandro Costacurta e Giancarlo Marocchi si schierano con il Genoa. Intervenuti nel corso dagli studi di Sky Sport, ieri pomeriggio, i due ex calciatori oggi opinionisti hanno detto la propria sulla lotta salvezza, che vede coinvolte, oltre ai rossoblù anche Empoli e Crotone: "Se una di queste tre squadre oggi dovesse offrirmi un contratto - ha detto Marocchi - io scegliere di giocare con il Genoa. E' vero, il Crotone in questo momento è quella più in forma ed è reduce da alcune grandi vittorie, ma i liguri hanno due punti di vantaggio e a questo punto del campionato non si sembra poca cosa".



Analogo il pensiero di Costacurta: "Anch'io sceglierei il Genoa - gli ha fatto eco l'ex milanista - perché a differenza del Crotone può salvarsi anche perdendo le prossime due gare".