Finisce con un rotondo 4-1 per il Monaco l'amichevole disputata questo pomeriggio dal Genoa allo stadio Louis II di Monte Carlo.



Privo di ben sette nazionali, degli acciaccati Veloso e Taarabt e di Salcedo, impegnato nel Viareggio con la squadra Primavera, il Grifone ha retto per almeno 80' al cospetto del più quotato avversario, anch'esso per la verità sceso in campo con una formazione zeppa di seconde linee.



L'inerzia dell'incontro si è subito messa dalla parte dei monegaschi, avanti dopo appena 7 minuti di gioco con Sylla. Al quarto d'ora una bella giocata di Medeiros permette a Lapadula di timbrare il pareggio, ma l'equilibrio dura poco venendo presto spezzato da Diakaby.



Nella ripresa il Genoa si mostra più propositivo, sfiorando in più occasioni il raddoppio ma rischiando anche sui numerosi contropiedi dei locali. A chiudere la contesa ci pensa ancora Diakaby che a dieci minuti dal triplice fischio approfitta di un pasticcio della mediana rossoblù per battere nuovamente Lamanna. Nel finale Lapadula prova a lasciare una seconda volta il segno ma è invece il Monaco a calare il poker nei minuti di recupero con un tiro cross di Jorge che Biraschi e Lamanna tramutano in una comica autorete.



In complesso una prova positiva, aldilà del risultato, per gli uomini di Ballardini. Il tecnico rossoblù ha potuto vedere all'opera alcuni degli elementi meno utilizzati fin qui, come il marocchino El Yamiq o il portoghese Medeiros, e testare i progressi dei convalescenti Izzo, Rossi (dentro nella ripresa) e Lapadula.



Questa la formazione scesa in campo per il Genoa:

Lamanna; Izzo (46' Biraschi), Rossettini (64' Landre), El Yamiq; Lazovic (46' Rosi), Cofie, Bertolacci (46' Rossi), Bessa, Migliore; Medeiros, Lapadula.