Nell'ultima settimana i contatti in ottica mercato tra Genoa ed Inter si sono fatti fittissimi. Ma aldilà delle tantissime trattative in essere tra i due club, potrebbe esserci ora anche un braccio di ferro tra rossoblù e nerazzurri.



L'emittente abruzzese Rete8 sostiene infatti che il Grifone si sarebbe mosso con una certa insistenza sulle tracce di Mamadou Coulibaly, 18enne centrocampista del Pescara per mesi obiettivo della Juventus ma ultimamente segnalato molto vicino all'Inter.



Per aggiudicarsi le prestazioni del giovane senegalese e superare quindi la concorrenza, Preziosi potrebbe inserire nella trattativa il prestito dell'attaccante spagnolo della Primavera rossoblù Raul Asencio.



Non è tuttavia da escludere l'eventualità che Inter e Genoa possano collaborare nell'affare Coulibaly, con il ragazzo acquistato dai lombardi e girato temporaneamente in Liguria.