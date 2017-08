In casa Genoa torna di moda il nome di Leonardo Pinheiro, in arte Leo Pelè.



Il terzino brasiliano della Fluminense, già nei mesi scorsi accostato al Grifone, viene nuovamente tirato in ballo come possibile rinforzo dell'ultimo minuto in prossimità dell'imminente chiusura del mercato estivo.



A rispolverare il nome del 21enne di Rio de Janeiro è il Secolo XIX che nell'edizione odierna riporta di contatti frequenti tra la dirigenza rossoblù e gli agenti del giocatore. Dal Brasile, il diretto interessato fa però sapere che il suo desiderio al momento è quello di restare a giocare in patria almeno per un altro anno.