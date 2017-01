L'arrivo di Mauricio Pinilla al Genoa non blocca l'interesse dei rossoblu per l'attaccante colombiano Miguel Borja.



Stando a quanto afferma Il Secolo XIX in edicola oggi, la società del presidente Enrico Preziosi non avrebbe infatti alcuna intenzione di mollare la presa su quello che fino a qualche giorno fa sembrava potesse essere un obiettivo di mercato immediato.

Lo sbarco in Liguria di Pinilla ha tolto il Genoa dalla necessità di trovare subito un sostituto di Pavoletti ma a Villa Rostan il colombiano, neo-pallone d'oro del Sudamerica, continua a piacere eccome.



La pista che porta all'ex attaccante del Livorno continua dunque ad essere battuta, anche se l'idea dei dirigenti genoani è quella di lavorarci in prospettiva. Dopo l'offerta di 9 milioni presentata nei giorni scorsi all'Atletico Nacional, ma ritenuta troppo bassa dal club colombiano, Milanetto e soci potrebbero presto tornare alla carica offrendo ai sudamericani la possibilità di tenere con sé i loro bomber fino a giugno.

Mossa che potrebbe rivelarsi decisiva per battere la nutrita concorrenza e per evitare un eccessiva richiesta economica da parte dei colombiani.