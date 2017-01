E' proprio vero che il mercato non dorme mai.



Neanche il tempo di concludere l'attuale sessione invernale, la cui chiusura è prevista per questa sera alle 23, che al Genoa si sta già pensando alle mosse da mettere a segno nella prossima campagna estiva.



In particolare dalle parti di Villa Rostan si starebbero concentrando sull'eventuale sostituzione di Giovanni Simeone, qualora il Cholito dovesse salutare il Grifone a giugno.



La straordinaria prima stagione in Italia di Simeone, già a segno in ben 11 occasioni in 21 partite tra campionato e Coppa Italia, sta inevitabilmente attirando sul giovane argentino le attenzione dei club di mezza Europa. Attenzioni in parte già palesatesi con l'offerta di 20 milioni avanzata nei giorni scorsi dal Villareal ma rispedita al mittente da Preziosi e soci.



La speranza della dirigenza rossoblu è ovviamente quella che attorno al puntero si scateni una vera e propria asta che ne faccia lievitare il costo del cartellino. Ipotesi poi non così improbabile, vista la lunga lista di pretendenti.



La partenza di Simeone, dopo quella di Pavoletti, imporrebbe però al Grifone di trovare un sostituto all'altezza. Ecco perchè da settimane gli uomini-mercato rossoblu stanno scandagliando il mercato, soprattutto latino-americano, alla ricerca di un nuovo centravanti.



Secondo il Secolo XIX il nome in cima alle preferenze dei genoani è sempre quello di Miguel Borja, centravanti colombiano dell'Atletico Nacional, recentemente insignito del Pallone d'Oro sudamericano. La valutazione del 24enne, già transitato in Italia da giovanissimo nelle fila del Livorno senza lasciare traccia, pur essendo alta (oltre 15 milioni è la richiesta del club di Medellin) non sarebbe un ostacolo se davvero il Genoa riuscisse a realizzare una ricca plusvalenza dall'eventuale cessione di Simeone.