Mister #Ballardini sulla solidarietà: “L’obiettivo della partita di oggi è essere solidali e vicini a questi ragazzi rifugiati. Appassionarsi alle loro storie, stare con loro e fare qualcosa di buono”. pic.twitter.com/VOeHV1O7zl — Genoa CFC (@GenoaCFC) 8 maggio 2018

E' iniziata con una bella iniziativa la settimana di allenamenti del Genoa in vista dell'ultima trasferta del campionato, quella di sabato pomeriggio in casa del Benevento.Questo pomeriggio i rossoblù hanno infatti ospitato a Pegli la squadra del Ceis Genova Sport, una selezione dilettantistica locale composta esclusivamente da ragazzi africani in attesa che venga accettata la loro domanda di asilo politico in Europa.Un evento che mister Ballardini ha voluto sottolineare pubblicando un paio di tweet sul profilo ufficiale della società rossoblù: "Abbiamo la responsabilità quotidiana di essere esempio di comportamento dentro e fuori dal campo per la gente che ci segue. Un piacevole dovere”.Il tecnico genoano in un messaggio successivo ha poi aggiunto "I calciatori sono contenti di trascorrere una giornata diversa, in un clima sereno grazie all’obiettivo già raggiunto e al contempo di regalare un po’ di felicità ai ragazzi del Ceis Genova Sport”.