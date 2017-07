Genoa, avanti il prossimo.



Dopo aver definito ieri il ritorno a Pegli di Andrea Bertolacci, in prestito annuale dal Milan, la società rossoblù sta adesso concentrando i propri sforzi su un altro gradito rientro temporaneo: quello di Rolando Mandragora.



Da mesi appuntato sulle agende degli uomini mercato del Grifone, il giovane centrocampista della Juventus è infatti il prossimo obiettivo in entrata richiesto da Ivan Juric alla propria dirigenza.



I contatti tra il Genoa e la Vecchia Signora sono quotidiani e la questione prestito potrebbe essere messa nero su bianco già prima del termine di questa settimana, o al più tardi nei primi giorni della prossima.



Su Mandragora è da tempo attivo anche il Cagliari, mentre l'interesse del Bologna sembra essersi affievolito. Il ragazzo, però, preferirebbe di gran lunga far ritorno in Liguria nella società che l'ha lanciato nel grande calcio. Una volontà che risulterà decisiva circa il buon esito della trattativa a favore del Grifone.