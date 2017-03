Manca ancora l'ufficialità ma l'addio di Edenilson al Genoa ed al calcio italiano sembra ormai cosa fatta.



Dopo Rincon, Pavoletti ed Ocampos, che avevano salutato il Grifone a gennaio, i rossoblu perdono quindi un altro pezzo di quella rosa che a settembre sembrava potesse fare grandi cose.



Nelle prossime ore, con due mesi d'anticipo sulla fine del campionato, l'esterno 27enne nativo di Porto Alegre rescinderà il doppio contratto che lo lega all'Udinese, proprietaria del cartellino, ed al Genoa, dove era in prestito fino al 30 giugno prossimo, per andare a vestire la maglia dell'Internacional.



Cresciuto nel Corinthians, Edenilson era stato portato in Italia nell'estate 2014 dalla società friulana che subito lo girò in prestito annuale al Genoa. Nella sua prima avventura sotto alla Lanterna l'esterno gaucho se la cava piuttosto bene, collezionando 30 presenze condite da sei assist. L'Udinese così gli concede fiducia per la stagione seguente. Ma nell'estate 2016, non appena se ne intravede la possibilità, il brasiliano fa di tutto per tornare in Liguria.



Il rientro in rossoblu però si rivela più duro del previsto. Alla prima occasione da titolare, a Marassi contro il Pescara, Edenilson rimedia la prima espulsione della sua carriera e dal quel momento la sua stagione segue l'andamento lento della squadra. Sia con Juric che con Mandorlini non riesce mai a ritagliarsi un ruolo da titolare, alternandosi spesso con Lazovic ed apparendo insolitamente intristito ogni qualvolta calchi il prato verde.



Così quando a metà marzo arriva la possibilità di giocare per la squadra del proprio paese natale, l'Internacional di Porto Alegre, Edenilson non ci pensa su due volte. Va dai dirigenti di Udinese e Genoa con le valige in mano. Per i bianconeri non ci sono problemi, più difficile appare convincere la dirigenza rossoblu. Dopo un iniziale tentennamento, però, anche Preziosi e soci si convincono a lasciarlo andare, scrivendo di fatto la parola fine all'avventura italiana di questo brasiliano con la faccia intrisa di saudace.