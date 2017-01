Loick Landre, possente difensore centrale del Lens, è ad un passo dal trasferimento al Genoa. Ne è sicuro Alfredo Pedullà, che sul proprio sito internet mette in chiaro le modalità d'acquisto del 24enne transalpino.



Landre, in scadenza di contratto con il suo attuale club, si trasferirà in rossoblu il prossimo giugno, nell'attesa però il Genoa lo avrebbe già acquistato con l'intento di girarlo sei mesi in prestito al Pisa di Gennaro Gattuso in Serie B.



Un colpo in prospettiva del quale il Grifone vuole prima capire le reali potenzialità, dandogli la possibilità di crescere in una piazza importante come quella toscana.