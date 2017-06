Si è parlato molto di questi giorni di due millennials del Genoa, i classe 2001 Pietro Pellegri ed Eddie Salcedo Mora, ceduti all'Inter per una vagonata di quattrini.



Ora la società rossoblù sembra aver messo gli occhi su un altro interessante ragazzo nato nel terzo millennio. Secondo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, la società di Enrico Preziosi avrebbe fatto importanti passi avanti per aggiudicarsi le prestazione del talentuoso regista Alessandro Ahmetaj, 17enne italo-albanese in forza al Cesena.



Nella scorsa estate il ragazzo, che non ha ancora debuttato in prima squadra ma che è titolare della nazionale azzurra Under 17, era stato seguito sia dalla Juventus che dall'Inter. Entrambe però decisero di non affondare il colpo, continuando a monitorare il ragazzo per un'altra stagione.



Adesso arriva anche l'inserimento del Genoa, che in un'eventuale trattativa con il Cesena potrebbe allargare il discorso coinvolgendo anche Giuseppe Panico, giovane attaccante di proprietà dei rossoblu prestato ai romagnoli.