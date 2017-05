Terminati gli impegni ufficiali, il Genoa comincia a pianificare la prossima stagione, puntando decisamente su un centrocampista per rinforzare la propria linea mediana. Sul taccuino della dirigenza rossoblù sono appuntati i nomi di tre ragazzi della Juventus, due dei quali vecchie conoscenze del Grifone, essendo nati e cresciuti calcisticamente a Pegli prima di approdare a Vinovo.



STURARO - Il sogno è quello di riportare a casa Stefano Sturaro. La realtà è che difficilmente il mediano di San Remo lascerà la Juventus, seppur in prestito. Nonostante la stagione che verrà sia quella che porterà ai mondiali di Russia, Sturaro è convinto di potersi giocare le sue chance di convocazione tra le fila della Vecchia Signora. Almeno fino a gennaio. Se poi, a campionato in corso, le cose non dovessero andare come previsto, il 24enne ponentino potrebbe decidere di cambiare aria nella sessione invernale ed in quel caso il Grifo sarebbe in pole position.



MANDRAGORA - Nel frattempo il Genoa potrebbe quindi concentrare i propri sforzi su altri due ragazzi bianconeri, decisamente più abbordabili. Come l'altro figliol prodigo Rolando Mandragora. Reduce da quasi un anno di inattività, causato da un grave infortunio, il capitano dell'Italia Under 20 è impegnato in questi giorni nel mondiale di categoria e discuterà del suo futuro con la società piemontese soltanto al ritorno dalla Corea del Sud. Un eventuale ritorno in Liguria, ovviamente temporaneo, potrebbe giovare a tutti: alla Juve che testerebbe l'effettiva ripresa fisica del giocatore, al ragazzo, che potrebbe finalmente giocare con continuità, e naturalmente al Genoa, che re-inserirebbe in organico un elemento di sicuro valore.



MATTIELLO - Discorso analogo potrebbe poi valere per Federico Mattiello, reduce da due annate decisamente sfortunate prima al Chievo e poi alla stessa Juventus e desideroso di rientrare a pieno regime nel grande calcio. Anche per il 21enne di Lucca, che all'occorrenza può agire anche come difensore, l'eventuale trasferimento in rossoblù sarebbe in prestito.