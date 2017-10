Enrico Preziosi l'aveva chiarito subito, non appena comunicato il naufragio della trattativa con Gallazzi: "Il Genoa resta in vendita".



Nelle intenzioni del re dei giocattoli l'ipotesi di cedere il Grifone resta dunque prioritaria tanto che, come spiega oggi il Secolo XIX, Preziosi ed i suoi collaboratori sono all'opera per rintracciare un advisor stimato al quale affidare la redazione della due diligence e la ricerca di potenziali acquirenti per il club più antico d'Italia. Tra le opzioni possibili in ballo ci sono la società statunitense Deloitte e l'italoamericana Oaklins-Arietti, quest'ultima a suo tempo si occupò della cessione della Preziosi Food a Vertis.



L'annuncio del soggetto prescelto potrebbe arrivare già in giornata, così come l'altra nomina attesa da qualche giorno. Nonostante l'intenzione di cedere la società, infatti, Preziosi prosegue nella sua opera di ristrutturazione della dirigenza rossoblù. In particolare a Pegli si sta cercando un nuovo direttore generale, posizione che vede in vantaggio l'ex interista Marco Branca.



Le difficoltà per arrivare al manager toscano tuttavia non mancano, e sono soprattutto di natura economica. Branca è infatti un profilo di primo piano, con richieste salariali all'altezza del suo curriculum.