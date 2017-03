Ritorno a casa senza le previste contestazioni questo pomeriggio per il Genoa.



La squadra, reduce da due giorni di riposo seguiti alla gara di sabato scorso nella San Siro milanista, è infatti tornata ad allenarsi al Centro Signorini di Pegli, dopo sei giorni di assenza.

Prima della sfida contro i rossoneri, i rossoblu avevano infatti svolto due giorni di ritiro anticipato in Lombardia. Una misura decisa dalla società per evitare le preannunciate proteste promesse da gran parte della tifoseria organizzata.



Contestazioni delle quali, almeno per il momento, non si sono avute tracce. La calma attorno al Grifone, tuttavia, appare solamente temporanea in quanto è probabile che gli scontenti non mancheranno di far sentire il proprio disappunto nei prossimi giorni.



Nel frattempo, come detto, la squadra ha ripreso ad allenarsi, seppur decimata dalle assenze dei tanti nazionali mandati in giro per il mondo. Seduta senza particolari indicazioni quella odierna. A parte hanno lavorato gli acciaccati Izzo, Veloso e Ninkovic, con questi ultimi due ormai sulla via del recupero e probabili arruolati per la gara interna contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini in programma al Ferraris il prossimo 2 aprile.