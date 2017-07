Il suo possibile ritorno in rossoblù sembrava legato all'approdo al Milan di Mattia Perin.

Invece, nonostante la trattativa tra il portiere di Latina e i rossoneri sia definitivamente saltata, le possibilità di vedere Andrea Bertolacci nuovamente al Genoa non sono del tutto tramontate.



Dopo qualche giorno di silenzio, infatti, la dirigenza del Grifone sarebbe tornata a farsi viva con quella del Diavolo proprio per capire le reali possibilità di arrivare al centrocampista romano.



I recenti arrivi a Milanello di Kessiè e Calhanoglu, ai quali presto si aggiungerà molto probabilmente un altro mediano, hanno ristretto di molto le chance per Bertolacci di trovare spazio nell'11 di Montella. Dopo alcune ritrosie iniziali, quindi, il ragazzo si starebbe progressivamente convincendo a cambiare aria per avere la certezza di quel ruolo da titolare che reclama ma che il Milan non può garantirgli.



Al Genoa, dove giocò per tre stagioni tra il 2012 ed il 2015 lasciando un ottimo ricordo, il 26enne laziale tornerebbe volentieri. Magari in prestito viste le attuali difficoltà economiche dei rossoblù.