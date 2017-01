Dopo Oscar Hiljemark, il cui arrivo in rossoblu è stato ufficializzato ieri pomeriggio, il Genoa avrebbe messo gli occhi addosso ad un altro svedese del Palermo, il 23enne Robin Quaison.



L'esterno offensivo, che all'occorrenza può giocare indifferentemente a destra o a sinistra, è uno dei nomi indicati da Ivan Juric per sostituire il quasi certo partente Lucas Ocampos, il cui trasferimento al Milan appare ormai ai dettagli finali



Quaison, alla terza stagione in Sicilia dove arrivò nel 2014, l'anno prima di vincere l'Europeo Under 21 con la Svezia capitanata da Hiljemark, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, circostanza che consentirebbe al Grifone di accaparrarselo a cifre tutto sommato modeste.

Sul giocatore di origine ghanese tuttavia hanno mostrato interesse anche altri club di Serie A, tra cui Juventus, Roma e soprattutto la Sampdoria. Proprio i blucerchiati, fino a qualche giorno fa, sembravano ad un passo dall'aggiudicarsi le prestazioni del trequartista. Poi però la trattativa ha subito una brusca frenata, anche per l'inserimento di altre società.



A lungo fermo per infortunio ad inizio stagione, Quaison assieme alla miglior forma fisica sembra aver trovato continuità anche sotto rete. Dei 4 centri messi a segno in questo campionato ben tre sono infatti stati realizzati nell'ultimo mese. E il primo di questi, guarda caso, è stato segnato proprio contro il Genoa nella sciagurata gara di Marassi dello scorso 18 dicembre. Che sia un segno del destino...