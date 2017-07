Potrebbe essere Juan Manuel Iturbe uno dei grandi colpi di mercato dell'estate del Genoa.



La conferma del rinnovato interesse del club rossoblù per il fantasista paraguaiano è arrivata dalla viva voce del presidente Enrico Preziosi al sito pagineromaniste.com



Il Joker, pur impegnato nelle trattative per la cessione del club, continua a lavorare alacremente sul mercato alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Tra questi rientra anche il 24enne della Roma che dopo il prestito al Torino è tornato nella Capitale ma solo di passaggio, non rientrando più nei piani dei giallorossi.



I granata potrebbero riprenderlo, ma l'ultima parola in tal caso spetterà a Sinisa Mihajlovic. Il Genoa è comunque pronto ad inserirsi nella trattativa per portare a Pegli quel giocatore che già un anno fa sembrava molto vicino ai rossoblù.