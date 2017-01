Buon compleanno a



ADRIAN MUTU, 1979, ex attaccante rumeno di Inter, Verona, Parma, Livorno, Juventus, Fiorentina, Cesena. In realtà il trasferimento al Livorno fu solo un escamotage della Juventus per poterlo poi ingaggiare, avendo già il pieno di giocatori extracomunitari. Dal 12 ottobre scorso è Presidente della Dinamo Bucarest.

Detto “il fenomeno” appartiene indubbiamente alla categoria “genio e sregolatezza”. Detiene, con 35 reti, il record, insieme a Gheorghe Hagi, di gol con la nazionale rumena., dalla quale fu escluso a vita nel 2013 dopo aver postato su Facebook un fotomomtaggio che ritraeva come Mr Bean il CT Victor Piturca, che lo aveva escluso dalle convocazioni. Con 103 reti è anche il calciatore rumeno più prolifico della Serie A.

Nel settembre 2004, quando era al Chelsea, fu trovato positivo alla cocaina. Fu licenziato e squalificato per 7 mesi. Il 14 agosto 2008 la FIFA lo condannò a risarcire il Chelsea con la multa record 13,68 milioni di sterline (17,17 milioni di euro), Il giotno della presentazione a Torino, però, - la Juve disse chiaramente che se ci fosse stata una multa l´avrebbe pagata la società. Anzi, sempre in quei giorni circolava la voce di un possibile accordo scritto tra Mutu e la Juventus circa il pagamento della multa. La vicenda si è trascinata fino al gennaio 2015, quando il TAS di Losanna accolse il ricorso di Juve e Livorno annullando il risarcimento al Chelsea. Nel gennaio 2010 il controllo antidoping riscontrò la presenza di metaboliti della sibutramina, uno stimolante che annulla gli effetti della fame. Fu squalificato per 9 mesi, fino al 29 ottobre 2010.



MANUEL LOCATELLI, 1998, centrocampista del Milan. Il 22 ottobre ha siglato il gol della vittoria contro la Juve.



STEFAN SAVIC, 1991, difensore montenegrino dell'Atletico Madrid. Ex Fiorentina dal 2012 al 2015. Era arrivato a Firenze dal Manchester City in cambio di Nastasic, come giunnta ai 16 milioni entrati nelle casse viola. Quando fu ceduto all'Atletico Madrid la sua valutazione fu di 25 milioni di euro, 10 in contanti più Mario Suarez. A Firenze si presentò però la controfigura di quest'ultimo, che ha gennaio fu dirottato al Watford, per soli 5,5 milioni.



ALLAN, 1991, centrocampista brasiliano del Napoli, ex Udinese.



EMANUELE CALAIO', 1982, attaccante del Parma. Detto L'Arciere. Ex Torino, Ternana, Messina, Pescara, Napoli, Siena, Genoa, Catania e Spezia.



ANDREA CAPONE, 1981, ex centrocampista di Cagliari, Sora, Treviso, Vicenza, Grosseto, Salernitana.



FRANCESCO COCO, 1977, ex difensore di Milan, Vicenza, Torino, Barcellona, Inter, Livorno. E' stato fidanzato con Manuela Arcuri, nata anch'essa l'8 gennaio 1977 (auguri pure a lei). E' stato vittima di Fabrizio Corona, a cui Galliani comprò, per impedirne la pubblicazione, delle foto che lo ritraevano nudo su una barca con amici. Nel 2007 fu aggredito da una ex gelosa che cercò di accoltellarlo. E' stato PR del Billionaire di Briatore, che però non lo volle a QPR, e concorrente all'Isola dei Famosi. Era considerato l'erede di Paolo Maldini, ma Capello lo accolse con scetticismo, "Se diventi giocatore mi taglio i c…” e lui rispose “Mister, prepari le forbici“. Si è trovato in concorrenza prima con Sergimho e poi con Sergi.

E' stato il primo italiano a vestire, sia pure in prestito e solo per un anno, la maglia del Barcellona. Ha vinto 2 scudetti col Milan e 1 Coppa Italia con l'Inter.



GIUSEPPE FAVALLI, 1972, ex difensore di Cremonese, Lazio, Inter, Milan. Ha vinto 2 scudetti, con Lazio e Milan, una Champions e una Coppa del mondo per club col Milan e una Coppa delle Coppe con la Lazio, oltre a 5 Coppe Italia (3 con la Lazio e 2 con l'Inter)

E' il primo calciatore per numero di presenze complessive (401) in partite ufficiali con la maglia biancoceleste.



ANDREA ARDITO, 1977, ex centrocampista di Pontedera, Camaiore, Como, Bologna, Siena, Torino, Lecce. Attualmente allena le giovanili del Como.



Auguri ai portieri



GIORGIO STERCHELE, 1970, detto "Supergino" , ex portiere di Vicenza, Roma, Cagliari, Bologna, Ternana, Perugia. Con un totale di 285 partite è il portiere del Vicenza più presente nella storia.



GIAN MATTEO MAREGGINI, 1967, ex portiere di Rondinella, Lucchese, Carrarese, Fiorentina, Palermo, Siena, Ternana, Livorno, Pistoiese. A Firenze è entrato nella storia perché il 6 aprile 1991, in Fiorentina-Juve parò a D'Agostini il rigore che Roberto Baggio, passato dai Viola ai Bianconeri proprio quell'anno, si disse che si era rifiutato di tirare. "Quel giorno fu magico per me e per la squadra tutta. Come posso dimenticare la mia miglior prestazione nel giorno che a quel tempo era il più importante di tutti, la partita contro la Juve. Fu una partita combattuta, noi eravamo inferiori tecnicamente ma ogni giocatore viola era indemoniato, corremmo per 95 minuti senza dare un'attimo di pausa al nostro gioco, fu la partita perfetta ed è proprio così che me la ricordo..Il rigore lo ricordo bene: il rigorista designato della Juve era Baggio ma, siccome io lo conoscevo bene, prima della partita era stato trovato un'accordo tra Baggio e Maifredi (allenatore della Juve, ndr) per farlo battere a De Agostini, che era il secondo rigorista della squadra. Venne concesso quel rigore e ci fu il conciliabolo tra Baggio e De Agostini, poi andò il secondo e per me fu una fortuna.. L'arbitro di allora, Lo Bello, fischiò un rigore che fosse stato decretato oggi si griderebbe allo scandalo. Baggio non cadde nemmeno a terra, fu un contatto veniale".



DANIELE FORTUNATO, 1963, ex centrocampista di Legnano, Vicenza, Atalanta, Juventus, Bari, Torino. Attualmente è coordinatore sportivo del Vicenza.



FULVIO BONOMI, 1960, ex centrocampista di Cremonese, Atalanta, Ascoli, Sampdoria, Messina, Arezzo, Entella.



SERGIO VRIZ, 1952, ex centrocampista di Pordenone, Chieti, Verona, Novara, Udinese.



ALESSANDRO ABBONDANZA. 1949, detto "Sivorino" , ex attaccante di Napoli, Monza, Pisa, Lazio, Brindisi, Sorrento, Salernitana, Crotone, Paganese, Toronto Blizzard.



GIANNI DI MARZIO, 1940, ex allenatore di Nocerina, Juve Stabia, Brindisi, Catanzaro, Napoli, Genoa, Lecce, Catania, Padova, Cosenza, Palermo. E' padre di Gianluca, di Sky Sport.



Auguri anche a



DOMINIQUE MALONGA, 1989, attaccante congolese della Pro Vercelli. Detto l' Eto'o dei poveri.



YRONDU MUSAVU-KING , 1992, difensore gabonese del Toulouse, in prestito dall'Udinese.



MAHAMET DIAGOURAGA, 1984, ex difensore francese naturalizzato maliano di Gualdo, Chievo, SPAL, Sambenedettese, Massese, Modena, Carpi, Nocerina.



Per la categoria METEORE



FRANCIS SEVEREYNS, 1968, ex attaccante belga, al Pisa nel 1988-89.



SERHIJ ATEL'KIN, 1972, ex attaccante ucraino al Lecce dal dicembre 1997 al novembre 1998.



L'8 gennaio erano nati anche



ARTEMIO FRANCHI, 1922-1983, fu presidente della Federcalcio, dell'UEFA e vicepresidente della FIFA. A lui si deve la creazione del Centro Tecnico di Coverciano. Gli sono stati intitolati gli stadi di Firenze e Siena. Morì in un incidente stradale. Probabilmente si rivolterà nella tomba, vedendo che al suo posto adesso c'è Tavecchio.



EDOARDO BORTOLOTTI, 1970-1995, difensore di Brescia, Trento, Palazzolo, Gavardo. Nel 1991 fu trovato positivo alla cocaina e squalificato per 12 mesi. Il 2 settembre 2005 si suicidò buttandosi dal balcone della sua camera da letto, al terzo piano.