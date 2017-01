I BUON COMPLEANNO di oggi sono per



GIGI SIMONI, 1939, ex centrocampista di Mantova, Napoli, Torino, Juventus, Brescia, Genoa, poi dal 1975 allenatore di Genoa (più volte), Brescia, Pisa, Lazio, Empoli, Cosenza, Carrarese, Cremonese, Napoli, Inter, Piacenza, Torino, CSKA Sofia, Ancona, Napoli, Siena, Lucchese, Gubbio, Direttore Tecnico di Gubbio e Cremonese, di cui è stato anche Presidente dal giugno 2014 al giugno 2016. 10 promozioni , di cui 7 dalla B alla A, come allenatore (Brescia, Carrarese, Cremonese, Ancona, e due volte con Genoa, Gubbio e Pisa). Vinse con l'Inter la Coppa UEFA 1997-98.

“Da Coverciano escono uomini veramente preparati sotto ogni profilo. L’unico fatto che mi lascia perplesso è la mancanza di esperienza o la pretesa di quelli che escono dal Corso di andare ad allenare subito una squadra di serie A. Mi tiro la zappa sui piedi perché io stesso sono arrivato alla A senza alcuna esperienza e, ogni giorno che passa, capisco di avere ancora da imparare qualcosa di nuovo, qualcosa di indispensabile. E per questo direi che gli allenatori, anche quelli che escono da Coverciano, dovrebbero fare un po’ di gavetta ».

“Tifo Torino da quando ho nove anni”.

"Sbagliai a mandare via Gigi Simoni. Ho commesso un errore. Ma Simoni è sempre stato riconoscente e affettuoso". (Massimo Moratti)

"Ho sempre preferito lottare per il vertice in Serie B piuttosto che cercare di non retrocedere in Serie A. Bisogna sempre lasciare da vincenti".

“I migliori 4 giocatori che ho allenato?Ronaldo, Roberto Baggio, Bruno Conti e Andrea Pirlo”.

“Amavo andare in panchina perché era un ruolo di responsabilità ma gratificante: da dirigente ho provato a consigliare i miei tecnici, non mi ascoltavano mai. Eppure qualcosa in carriera ho vinto, no?”

“Mi chiamavano il ‘Sivori dei poveri’.

“Quelli che non capisco, sono quei calciatori di oggi, che già a venti o ventidue anni scelgono di andare in una squadra dove sanno che non giocheranno quasi mai. Vabbé, incassano un sacco di soldi, però non giocano. Aggiungo, che loro hanno la possibilità di scegliere, noi no A vent’anni anni non hai voglia di giocare? Posso capire a trenta, uno può arrivare a dirsi che deve guadagnare più che può, finché può, e firma un contratto vantaggioso anche se giocherà di meno”

Molti allenatori vengono dall’aver giocato centrali di difesa o centrali di centrocampo. È così che hanno imparato a vedere il gioco a 360 gradi. Se sei un’ala destra, un terzino o un centravanti, hai la tua zona a cui pensare, e pensi solo a quella.”

“Ho sempre fatto contratti annuali: non avevo un procuratore e forse per questo ho guadagnato anche meno di quello che avrei potuto. Ma sono sempre rimasto fedele ai miei principi”.



HIDETOSHI NAKATA, 1977, ex centrocampista giapponese di Perugia, Roma, Parma, Bologna, Fiorentina. Si è ritirato al termine del Mondiale 2006, a soli 29 anni



PIETRO CARMIGNANI, 1945, detto ”Gedeone” ex portiere di Como, Varese, Juventus, Napoli, Fiorentina, Rhodense



GIOVANNI IMPROTA, 1948, ex centrocampista di SPAL, Napoli, Sampdoria, Avellino,

Catanzaro, Lecce, Frattese



PEDRO PEREIRA, 1998, terzino destro portoghese della Sampdoria. E' stato il più giovane giocatore della serie A nel 2015-16, esordendo a 17 anni, sette mesi e ventitre giorni in Sampdoria-Bologna e il più giovane assistman d'Europa



MOHAMED SISSOKO, 1985, detto “la Piovra Nera”, centrocampista maliano, svincolato dall'1 gennaio scorso dal Pune City (India), ex Juventus e Fiorentina



ALBERTO FRISON, 1988, portiere svincolato dalla Sambenedettese dal 26 ottobre 2016, ex Treviso, Manfredonia, Vicenza, Genoa, Frosinone, Catania, Sampdoria, Salernitana



CLAUDIO MORRA, 1995, attaccante della Pro Vercelli



FABRICIO COLOCCINI, 1982, difensore argentino del San Lorenzo (Argentina). Ex del Milan, dove arrivò nel 1999-2000, fu dato in prestito e giocò a inizio stagione 2004-05 1 partita in campionato, 3 in Coppa Italia e una in Champions League. A gennaio fu ceduto al Deportivo La Coruna. Vanta 39 presenze nella Nazionale biancoceleste



GONZALO BARRETO, 1992, attaccante uruguaiano del Danubio FC. Acquistato dalla Lazio nel gennaio 2010



ACHRAF LAZAAR, 1992, terzino sinistro marocchino del Newcastle, ex Varese e Palermo



FRANCESCO RENZETTI, 1988, terzino sinistro del Cesena, in prestito dal Genoa



Auguri anche a



GIUSEPPE LE NOCI, 1982, attaccante del Como

LUCA BERADOCCO, 1991, centrocampista del Padova

ALESSANDRO VIDETTA, 1992, difensore del Pontedera

ETTORE LAGOMARSINI, 1993, portiere della Carrarese,

LUIGI SILVESTRI, 1993, difensore della Paganese

LORENZO MUSTO, 1996, attaccante del Gubbio, in prestito dal Bologna,

RICARDO VERON, 1981, ex centrocampista argentino di Reggina, Salernitana, Crotone e Siena

MARTIN FURIGA, 1976, ex attaccante argentino, all'Ancona nel 1999-2000

NIKOS ANASTOPOULOS, 1958, detto il Virdis del Partenone per via dei baffoni (in Grecia lo chiamavano Moustakias (baffone) ex attaccante greco, all'Avellino nel 1987-88. 16 partite, zero gol e irpini retrocessi dopo 10 anni di A Si sprecarono le battute tipo "Dal Partenone al Partenio".

Non pare fondata la leggenda metropolitana secondo cui fece ritorno ad Atene dall’Italia in pedalò «Si tratta di un attaccante molto mobile, dotato di grande tecnica e vasta esperienza internazionale. Fara’ sicuramente bene» (Luis Vinicio, allenatore Avellino)

"Mi ritrovai in una squadra che giocava con una sola punta e l'allenatore preferiva Walter Schachner, perché era più rodato per il calcio italiano, avendo giocato già con le maglie di Cesena e Torino. Per me fu difficile trovare spazio, così a fine stagione tornai in Grecia".

Fu il primo ellenico a giocare nel nostro campionato

PAOLO ALBERTO FACCINI, 1961, ex attaccante di Nocerina, Roma, Sambenedettese, Avellino, Perugia, Pisa, Parma, Padova, Baracca Lugo, Spezia, L'Aquila. 29 partite e 5 reti in serie A con Roma (dove vinse lo scudetto 1982-83 e la Coppa Italia 1980-81) e Avellino.

MARCO MAROCCHI, 1961, ex centrocampista di Mantova, Bologna, Reggiana, Parma, Foggia, Livorno, Spezia

JONATAN BINOTTO, 1975, ex ala destra di Juventus, Ascoli, Cesena, Verona, Bologna, Inter, Chievo, Brescia, Como, Pistoiese, Triestina, Casalecchio

ISTVAN VINCZE, 1967, ex attaccante ungherese al Lecce dal 1988 al 1990