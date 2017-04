L'uomo-copertina di casa Fiorentina è quest'oggi Khouma Babacar, il giocatore che ha deciso la partita contro il Bologna di ieri pomeriggio. Il suo futuro però è incerto e c'è il grosso dubbio in casa viola: tenerlo e lanciarlo come titolare una volta per tutte (specie se verrà venduto Kalinic) oppure cederlo e risparmiare così un ingaggio non propriamente da riserva?



L'attaccante senegalese ancora non sa quale sarà il suo destino: "Non so se l’anno prossimo giocherò ancora a Firenze, su questo decide la società. Vedremo come andrà a finire". Certo è che senza Sousa in panchina le sue prospettive potrebbero radicalmente cambiare.



C'è da segnalare però l'uscita di alcune indiscrezioni che vorrebbero due club inglesi, come Watford e Crystal Palace, interessati alle sue prestazioni.