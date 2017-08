Nate Silver fa le carte alla Serie A. Il guru dei sondaggisti americani, diventato famoso per avere azzeccato i risultati dell'elezione presidenziale di Obama nel 2008 in 49 stati su 50 e per avere fatto addirittura l'en plein nel 2012, si definisce il re dei pronostici sportivi.



CAMPIONATI - Come si legge su La Repubblica, quest'anno si è avventurato nei pronostici su ben 24 tornei del calcio professionistico mondiale, emettendo le seguenti sentenze: Premier League al Manchester United davanti a Chelsea e City, Liga al Real Madrid davanti a Barcellona e Atletico, Bundesliga al Bayern Monaco davanti a Borussia Dortmund e Lipsia.



SERIE A - La Juventus vincerà il suo settimo scudetto consecutivo, altro che squadra indebolita. Le avversarie la seguono a rispettosa distanza, però il Napoli secondo, la Roma terza di un’incollatura e l’Inter quarta si possono consolare con la qualificazione alla Champions. Il Milan, quinto davanti a Lazio e Atalanta, finisce in Europa League, malgrado la ricca campagna di rafforzamento. E le tre neopromosse Spal, Verona e Benevento, in quest’ordine, tornano subito in serie B.



CLASSIFICA - Attribuito anche i punti finali (Juventus 83, Napoli e Roma 74, Inter 68, Milan 63, Lazio 60), il numero di vittorie, pareggi e sconfitte e perfino la differenza reti. Secondo i veggenti americani, per vincere il campionato basteranno 8 punti in meno della scorsa stagione Roma e Napoli ne faranno rispettivamente 14 e 13 in meno e al Milan non sarà sufficiente lo stesso punteggio (63) dell’annata passata per agguantare la Champions, traguardo alla portata dell’Inter grazie a soli 6 punti in più.



NUMERI - La Juve vincerà meno partite (25 contro 29), ma nel saldo tra gol fatti e subiti si confermerà a +50, mentre Napoli e Roma scenderanno a +36, da + 54 e + 52, e si giocheranno il secondo posto sul coefficiente difensivo (permeabilità dello 0,7 per Sarri, dello 0,8 per Di Francesco). Sarà un campionato più equilibrato e non più spezzato in due tronconi, il che alzerà la quota salvezza. Il Crotone, cui viene assegnato un 2% di possibilità di finire in Champions (la Juve ha l’88%, Napoli e Roma il 66%, l’Inter il 46%, il Milan il 33%), si salvò con 34 punti, alla Spal non ne basteranno 37.



INDICE - Gli esperti di Nate Silver precisano i criteri della simulazione, basata su un indice assegnato ai singoli campionati e alle singole squadre (SPI, Soccer Power Index): valore di mercato, precedenti, potenziale nelle partite in casa e fuori, forza offensiva e difensiva. "Le attuali previsioni verranno aggiornate dopo ogni giornata di campionato", avvertono infine i sondaggisti, mettendo le mani avanti: sono pronti a correggersi, se il campo li sbugiarderà.



