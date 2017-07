Il Leicester fissa il prezzo per Mahrez, ma non è quello che Monchi e la Roma si aspettavano. Il direttore sportivo giallorosso sta continuando a trattare per l'algerino ma l'affare si è messo improvvisamente in salita. Secondo quanto riporta il Sun, il Leicester non ha la minima intenzione di fare uno sconto alla società romanista e ha chiesto 50 milioni di sterline, dopo avere rifiutato un'offerta da 35 milioni di sterline da parte dell'Arsenal. Per la Roma, che sperava di chiudere a cifre molto più basse (circa 30 milioni di euro), la trattativa si complica. Servirà il lavoro di diplomazia di Monchi per raggiungere un accordo.