C’è ancora una differenza da limare sul piano dell’offerta economica, ma quantomeno il Leicester ha dato un primo segnale nella trattativa per Riyad Mahrez. Secondo le ultime indiscrezioni, la società inglese ha concesso il via libera per lasciarlo partire, considerando la sua volontà di cambiare maglia. Ballano ancora 15 milioni tra quanto offerto dalla Roma (30 milioni) e quanto richiesto dagli inglesi (45) ma si può arrivare alla chiusura, anche secondo i bookmaker inglesi. La Roma resta favorita per Mahrez e la quota sull’esterno in giallorosso, scrive Agipronews, è scesa ancora, da 1,85 a 1,65. Di contro, sale l’opzione Arsenal, da 2,75 a 3,50, così come è ritenuta meno probabile, a 3,75, la possibilità che rimanga al Leicester.