Francesco Acerbi è uno degli obiettivi dichiarati dell'Inter in vista della prossima estate, ma la trattativa per il giocatore non potrà essere intavolata in tempi brevi per via del Fair Play Uefa che blocca il club nerazzurro.



Sul giocatore, secondo la Gazzetta dello Sport, si è inserito il Leicester di Claudio Ranieri che ha già formulato un'offerta da 10 milioni di euro al Sassuolo per averlo in Premier League già a gennaio. Il Sassuolo ne chiede almeno 15 ma la distanza non è così incolmabile.