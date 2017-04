Il Lione e l'Ajax si affronteranno nella semifinale di Europa League per la prima volta in assoluto in questa competizione. L'Ajax inoltre, è l'unica vincitrice del torneo ancora in gara (nel 1992 contro il Torino), ma i francesi non sorridono per un altro motivo. Infatti guardando ai precedenti, le due squadre si sono incrociate 4 volte, e il Lione non ha mai vinto.



Il confronto pende così a favore degli olandesi, con 2 vittorie e 2 pareggi: La prima volta in cui si sono incontrate è stato alla fase a gironi di Champions 2002/03: Ajax - Lione 2-1, Lione - Ajax 0-2; la seconda volta nella fase a gironi del 2011/12: Ajax - Lione 0-0, Lione - Ajax 0-0.



Il dato che invece potrebbe rincuorare i tifosi del Lione è il fatto che l'Ajax non vince contro squadre francesi da ben 5 partite, mentre i francesi sono imbattuti da 8 gare contro squadre olandesi.