I proprietari del Manchester City si allargano: come rivela il Daily Mirror City Football Group (la holding che controlla gli Sky Blues, di proprietà dello sceicco Mansour) sta definendo l'acquisto dell'Atletico Torque, club di seconda divisione uruguaiana. Si tratterebbe del quinto club di proprietà per CFG dopo il Man City, Melbourn City (Australia), New York City FC (USA) e Yokohama Marinos (Giappone): tutti i continenti coperti, mancherebbe solo un club in Africa.