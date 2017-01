Il Manchester United sta programmando il mercato di gennaio, con un occhio proiettato anche a giugno; José Mourinho, stando a quanto riportato dal Telegraph, ha messo nel mirino tre giocatori di prima fascia, che potrebbero far fare il salto di qualità ai Red Devils. Il primo nome in lista, non è un mistero, è quello di Victor Lindelof che ha già da tempo l'accordo con lo United; il secondo nome è quello di Jose Fonte, difensore centrale del Southampton che sta facendo benissimo in questa stagione. Il vero colpo, però, sarà James Rodriguez, che è il primo obiettivo per giugno, e potrebbe arrivare in Inghilterra grazie alla sinergia tra Mendes e Mourinho.