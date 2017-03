L'arbitraggio di Massa e la collaborazione dell'addizionale Doveri nella partita Juventus-Milan continua a far discutere anche a una settimana di distanza. Secondo quanto riferisce Premium Sport, La decisione di fischiare il calcio di rigore al 95° per il fallo di mano di De Sciglio è stata giudicata non corretta dal presidente dell'Associazione Arbitri Marcello Nicchi e dal designatore di Serie A Stefano Messina. Un errore non giudicato così grave da comportare uno stop di una-due giornate come da prassi, ma che ha avuto comunque delle conseguenze per i due direttori di gara protagonisti in uno degli episodi più controversi della stagione.



Massa è stato designato come addizionale per il match tra Cagliari e Lazio, anche se i vertici arbitrali si affrettano a definire non punitiva questa scelta; Doveri, invece, inizialmente selezionato come arbitro di Udinese-Palermo, sarà addizionale anche alla Dacia Arena. Secondo quanto trapela, è stato individuato lui come il principale responsabile dell'errore in occasione di Juventus-Milan.