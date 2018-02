Un bilancio da sistemare e una qualificazione alla prossima Champions League da giocarsi fino all'ultimo in Ligue 1 con Lione e Monaco sta spingendo il Marsiglia a confrontarsi con la Uefa in vista dell'analisi dei bilanci per il Fair Play Finanziario. Proprio un eventuale mancato ingresso nella prossima Champions potrebbe appesantire ulteriormente i già provati conti societari.



BUCO A BILANCIO - Il passaggio di proprietà dalla famiglia Dreyfus all'imprenditore americano Frank McCourt, già proprietario dei Los Angeles Dodgers, non ha sistemato una situazione finanziaria complessa. Il Marsiglia ha speso tanto negli ultimi due anni e le ultime campagne acquisti hanno portato ad aumentare sia il deficit (che era di 10 milioni lo scorso anno) sia il monte ingaggi. Il timore è che il rosso a bilancio possa aumentare sensibilmente in questa stagione con prospettive di ripresa soltanto nel 2019-20.



COME IL MILAN - Secondo quanto riportato da L'Equipe il Marsiglia è preoccupato per le previsioni che porterebbero il club a sforare i paletti del Fair Play Finanziario e, per questo, ha in programma un incontro con la Uefa per provare a trattare volontariamente uno sconto di pena. Avendo cambiato proprietà nel 2016 il Marsiglia sta cercando di ottenere quel Voluntary Agreement che il massimo organismo europeo ha negato soltanto qualche mese fa al Milan. Secondo il quotidiano francese i conti del Marsiglia non sono così in difficoltà come quelli rossoneri e l'accordo potrebbe essere trovato facilmente.