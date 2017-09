Dalla Bosnia non arrivano buone notizie per Miralem Pjanic: il centrocampista della Juve si era infortunato mercoledì sera, durante il riscaldamento della partita di Champions League poi vinta dai bianconeri contro l'Olympiacos. Gli esami cui si è sottoposto hanno mostrato una lesione muscolare e lo stesso calciatore ha ammesso ieri che salterà sicuramente la partita di domenica contro l'Atalanta. I tempi di recuperano erano previsti attorno ai 15 giorni, per fare in modo che Allegri potesse riabbracciarlo per la sfida contro lo Sporting Lisbona del 18 ottobre.



FUORI UN MESE - Le notizie dalla Bosnia sono però differenti. Ecco le parole del dottor Reuf Karabeg, medico sociale della Nazionale bosniaca: "Abbiamo parlato con il medico della Juventus, Pjanic ha una lesione di 2 cm al muscolo sopra il ginocchio destro e dovrà restare fermo per 3-4 settimane". Se la diagnosi dovesse essere confermata, Pjanic non rientrerebbe a disposizione di Massimiliano Allegri prima di fine ottobre.