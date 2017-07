Di Gennaro aspetta. Il mercato Lazio in entrata e in uscita sta cominciando a sbloccarsi. Per di Gennaro si attende solo la cessione di Cataldi al Benevento: il centrocampista ex Cagliari arriverà a percepire intorno al milione di euro. Non vede l'ora di raggiungere la Lazio in ritiro: come riporta il Corriere dello Sport, rinforzerà il centrocampo, regalando anche un'alternativa tattica a Lucas Leiva. Nel frattempo la Lazio si muove ancora per Azmoun. La distanza si è assottigliata, Tare ha individuato nella punta iraniana il suo top-player, farà di tutto per farlo arrivare nella capitale.