Nessun obiettivo di mercato, nessun mistero particolare: è stato svelato il motivo della presenza della Sampdoria al match di Malaga tra la Spagna e Costa Rica , terminato 5-0 per la nazionale europea. Ieri una foto, pubblicata dal procuratore Joaquime che ritraeva l'agente assieme a Francesco, scout blucerchiato di Pecini, aveva fatto il giro del web suscitando alcuni interrogativi: chi starà seguendo la Samp, in una partita tra nazionali? In realtà, Viola era in Spagna per monitorare un match Under 18 con l'obiettivo di scovare i nuovi talenti. E Batica ha approfittato dell'occasioneSecondo Sampnews24.com il procuratore - che ha da tempo instaurato una profonda collaborazione con il Costa Rica - ha dimostrato parecchio interesse per il progetto, che implica l'affiliazione di vari centri sportivi locali a quello blucerchiato. Batica sarebbe interessato in particolare alla sua applicazione non solo in Italia, ma nel resto del mondo. L'idea potrebbe essere quella di esportarlo proprio in Costa Rica, e non andrebbe escluso che nei prossimi giorni i contatti tornino ad intensificarsi.