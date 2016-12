Rincon, Pavoletti e non solo. Il mercato invernale del Genoa è da sempre al centro di numerose manovre che, spesso e volentieri, stravolgono la fisionomia della squadra. In passato Gian Piero Gasperini aveva palesato apertamente i proprio malumori in merito alla gestione del mercato invernale di Enrico Preziosi che, noncurante delle richieste del tecnico, ha continuato macinare operazioni su operazioni, principalmente in uscita. E anche a gennaio il Genoa cambierà volto con la cessione ormai chiusa di Pavoletti al Napoli, quella sempre più probabile di Rincon alla Roma e le richieste insistenti dalla Spagna per Izzo e dalla Premier League per Laxalt.