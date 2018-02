Un attestato di stima che porta con sé il peso della responsabilità e un messaggio in chiave mercato, questa volta direttamente da Gennaro Gattuso: Leonardo Bonucci è a tutti gli effetti il perno attorno a cui ruota il Milan. Nella conferenza stampa alla vigilia dell trasferta di Ferrara, il tecnico rossonero ha spronato il suo capitano, ribadendo al contempo la centralità nel progetto di un giocatore ancora ammirato e appetito a livello internazionale: "E' normale aspettarsi di più, è un campione, uno dei più forti al mondo da sette anni. Sta giocando molto bene, di reparto".



ELOGI E RUMORS: C'E' LA FILA - Una settimana ricca di elogi per Bonucci, quello di Gattuso fa eco a quello già incassato dall'ex compagno alla Juventus Giorgio Chiellini: "Negli ultimi dieci anni non abbiamo lanciato più difensori ad altissimi livelli, eccezion fatta per Bonucci". Il 19 rossonero resta dunque ancora un punto di riferimento per il movimento italiano ma non solo, il suo valore è riconosciuto anche nel resto d'Europa e non stupiscono dunque i continui rumors su una sua possibile cessione in estate: big inglesi e spagnole monitorano la situazione del Milan, tra Fair Play Finanziario e vicende societarie, che potrebbe costringere il Diavolo a privarsi di un pezzo pregiato per questioni di bilancio. Defilati il Chelsea, il cui possibile affondo dipende dalla permanenza di Conte, e il Manchester City, intenzionato a valorizzare Laporte, le insidie più concrete per il Milan si chiamano Barcellona e soprattutto Real Madrid: perso Mascherano, i blaugrana hanno puntato sul giovane Yerry Mina e Umtiti, ma nei piani societari c'è la possibilità di investire su un centrale esperto per fare da spalla a Piqué o alternarsi con lui; discorso simile per i blancos, che in Varane e Nacho non hanno trovato un sostituto continuo e affidabile a Pepe, lasciato partire l'estate scorsa. A Madrid inoltre ci sarebbero sponsor d'eccezione: sempre più insistenti indiscrezioni dalla penisola iberica vogliono il capitano Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo fortemente interessati a Bonucci, tanto da chiederlo alla dirigenza come rinforzo per il nuovo ciclo.



IL MILAN... - Solo voci al momento, al momento sul tavolo di Fassone e Mirabelli non sono arrivate proposte concrete ma non è da escludere che possano arrivare tra maggio e giugno. E il Milan? La linea scelta da società e staff è riassunta nelle parole di Gattuso: "Me lo tengo stretto". Dopo aver investito 42 milioni di euro la scorsa estate per strapparlo alla Juventus e farne il simbolo del nuovo corso, non c'è intenzione da parte della società di cedere Bonucci, che a sua volta non ha manifestato intenzione di cambiare aria al termine della stagione. Discorso rimandato ai prossimi mesi, quando si avrà più chiarezza su futuro societario (rifinanziamento con Elliott e Fair Play), tecnico (conferma di Gattuso o nuovo allenatore) e di classifica, ma intanto c'è una linea comune: il Milan e Gattuso si tengono stretto Leonardo Bonucci.



