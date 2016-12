Il direttore generale del Messina Cennicola ha voluto rispondere alle accuse del tecnico della Reggina Zeman con un comunicato sul sito ufficiale della società siciliana: "Leggo con stupore le dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa dal tecnico della Reggina Zeman al termine della gara Messina-Reggina. Una gara con 4 ammoniti e nella quale l’unico espulso per gioco violento risulta essere un calciatore della Reggina. Nessuno è stato impunemente picchiato nè prima, nè durante, nè dopo la gara. Eventuali scaramucce tra calciatori farebbero parte di un contesto che Zeman come uomo di calcio dovrebbe ben conoscere. Rilasciare tali dichiarazioni esaspera soltanto gli animi, quando sarebbe opportuno che una partita di calcio rimanesse solo tale e circoscritta ai 90 minuti del terreno di gioco.

Infine, per quello che riguarda l’incidente occorso al pullman della Reggina, questo mi risulta essere esclusivamente un problema tecnico non legato a fattori esterni".