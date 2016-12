Il difensore svedese Victor Lindelof, che ora sta per trasferirsi dal Benfica al Manchester United nell'ambito di una costosa operazione, era praticamente nelle mani del Middlesbrough nella finestra di mercato di gennaio 2016: lo rivela il quotidiano Evening Gazette. L'affare saltò per dettagli burocratici, ma il club inglese e quello portoghese avevano trovato un accordo per un prestito secco fino a fine stagione, con un bonus per un giocatore nel caso in cui il Boro avesse centrato la promozione in Premier League (evento poi verificatosi). Proprio in quei giorni, peraltro, a seguito di un infortunio al collega di reparto Lisandro Lopez lo svedese divenne titolare inamovile nel Benfica, e l'operazione sfumò. Da lì l'esplosione: ora Lindelof è uno dei giocatori più corteggiati in Europa.