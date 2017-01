Vi ricordate di? No, non è uno di quei nomi altisonanti da grandi panchine internazionali, ma ne avevamo parlato per una causa ancor più nobile del semplice risultato di campo. Lache lo riguarda direttamente è partita diverse settimane dopo il terribile terremoto che il 24 agosto ha sconvolto il centro Italia. E ora, a cinque mesi di distanza, ha raggiunto il suo scopo: il, che da responsabile Primo Cittadino aveva abbandonato la panchina del(Serie D) per occuparsi solo della ricostruzione del suo paese, è ufficialmente candidato allaIl titolo quindi in questo caso è molto semplice, viene gentilmente preso in prestito dalla lettera che Giancarlo di Meglio, l'ideatore dell'iniziativa, ha allegato al momento della sua proposta atramite il sito Change.org. Una petizione ancora attiva e che al momento conta. Un numero incredibile di firme, specchio di un movimento di solidarietà che non vuole fermarsi.Un ulteriore passo, forse non il più utile a livello pragmatico, ma sicuramenteper ciò che simboleggia. Il merito di chi ha abbandonato la propria panchina, la propria passione, per risollevare il popolo di Amatrice, e che ora meritevolmentea ricevere come premio una panchina (d'oro), su cui non si dovrà sedere, ma che potrà stringere tra le braccia, le stesse braccia con cui dal 24 agostoha deciso di aiutare e indirizzare la propria gente.