Fassone e Mirabelli dopo il closing e l'insediamento della nuova proprietà, hanno avuto il primo colloquio conoscitivo con Montella. Con l'allenatore campano si è ovviamente affrontato il tema del calciomercato inerente alle migliorie da apportare alla rosa del Milan. Pare che il budget stanziato dalla nuova proprietà per il calciomercato del Milan sia sui 130 milioni circa. Un budget importante. Mirabelli è molto attivo. Con lui entrerà a far parte del Milan Giuseppe Mangiarano, anche lui ex Inter (oltre che ex Crotone e Padova) come gli stessi Mirabelli e Fassone , che darà manforte e collaborerà con il Milan e con Mirabelli entrando a far parte dell'organigramma rossonero. Per quanto riguarda il mercato si sono susseguiti diversi nomi di calciatori che gravitano e orbitano intorno al Milan. Mirabelli pare che abbia visionato diversi prospetti e giocatori dalla Bundesliga, quindi probabile che possa arrivare qualcosa dal campionato tedesco. I nomi che si fanno provenienti dal campionato tedesco sono quelli di Luiz Gustavo, Kolasinac, Pierre Emerick Aubameyang, (prodotto del vivaio rossonero) e Kramer ...Si annuncia un mercato interessante come non mai per le squadre italiane. Oltre all'Inter che punterà decisa sui big, alla Juventus che vorrà dare continuità ai colpi della scorsa estate, ecco che anche il Milan promette meraviglie, forte dei milioni finalmente certificati dai nuovi proprietari cinesi. Ci si può sbizzarrire con le ipotesi e le anticipazioni. Ma di sicuro il Milan dovrà puntare su giocatori di personalità, capaci di dare sostanza alla qualità messa insieme con abilità da Montella in questa stagione. Staremo a vedere.