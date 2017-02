Progetti chiari e ambizioni saranno due elementi fondamentali per il nuovo corso del Milan. Tutto ruota intorno alla figura di Vincenzo Montella: il tecnico campano ha il contratto in scadenza nel giugno del 2018, anche la sua posizione è oggetto di valutazioni approfondite.



LA FORZA DEL GRUPPO - Al netto di tutte le difficoltà oggettive degli ultimi mesi, con un cambio epocale in seno alla società, e i limiti strutturali della rosa, è pacifico affermare che Montella stia portando avanti un lavoro importante. Ha avuto il merito di lanciare a valorizzare i giovani, ha formato un gruppo coeso che lo segue in tutte quelle che sono le richieste tecniche e tattiche. Non ultimo la vittoria della Supercoppa Doha, il punto esclamativo in una stagione che la vede ancora in corsa per una qualificazione in Europa. Tutte situazioni che giocano a favore dell'ex Fiorentina, ma il finale di stagione avrà un peso specifico rilevante.



TRA RINNOVO E PROGRAMMI FUTURI - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il rinnovo del contratto del tecnico non è una tematica dibattuta dal nuovo management rossonero. Nei prossimi mesi, a closing avvenuto, le parti si siederanno intorno ad un tavolo per programmare la prossima stagione. Che dovrebbe vedere ancora Montella in panchina, nonostante le voci circolate nell'ultimo periodo. E' questa la volontà allo stato attuale, secondo verifiche fatte dalla nostra redazione. I cinesi vogliono garantire un budget sostanzioso per la campagna acquisti estiva e hanno la chiara intenzione di avere un tecnico con grande richiamo internazionale. Spetta quindi all'Aeroplanino fortificare ancora di più la sua posizione attraverso i risultati e, perché no, meritarsi quel rinnovo di contratto nel club che ha sognato fin da bambino.