Nella solita rassegna stampa commentata il Milan ha voluto ribadire il particolare momento di fiducia che sta vivendo la squadra allenata da Gennaro Gattuso. La vittoria sulla Roma è agli archivi, ma non può essere il punto di arrivo di questa gestione. Il Milan è ancora in costruzione, e non può sbagliare.





Ecco il comunicato:

Il Milan non può sbagliare, il Milan non può adagiarsi. È la dolce condanna di una squadra che si ricarica di partita in partita. Il Milan visto contro Sampdoria e Roma è di un livello superiore a quello che pure aveva vinto contro Cagliari e Lazio. La fase di Rino Gattuso non è ancora quella della gestione, ma di continua costruzione del gioco e del gruppo. È un Milan convinto di quello che fa e libero nella testa, dopo tanti momenti delicati in autunno, quello che ha conquistato autorevolmente e senza discussioni i tre punti anche a Roma.