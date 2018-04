Non sappiamo se il Milan sia stato più bravo o fortunato a trovare un tecnico come Gattuso. Un po’ l’uno e un po’ l’altro, probabilmente: hanno puntato su una bandiera e un uomo spogliatoio, unica soluzione possibile in un momento di clamorosa difficoltà e di disperazione massima, e poi hanno scoperto di avere affidato la squadra a un allenatore vero. Uno che non dà solo carattere e non fa solo gruppo, ma ha anche idee tattiche chiare e capacità di trasmetterle ai giocatori. Uno che non si fa scrupoli a dire a Calhanoglu “devi muovere il culo”, né a Bonucci che ha rilasciato dichiarazioni sbagliate.



Il fatto è che il Milan sta cercando di rovinare anche il rapporto con Gattuso, continuando a rinviare la firma su un contratto più lungo ed economicamente accettabile (che l’allenatore di uno dei club più importanti del mondo guadagni 120 mila euro l’anno, con le cifre che ci sono nel calcio, è imbarazzante soprattutto per i suoi datori di lavoro). Rino sta perdendo la pazienza e lo ha detto in modo chiaro: “Per firmare bisogna essere in due”. La stranezza è che lui è pronto a legarsi al Milan fino al 2021, mentre la società prende tempo. A rigor di logica, dovrebbe essere il contrario.



Fino a quando Gattuso sarà disposto ad aspettare il Milan? Per quanto tempo continuerà a respingere i corteggiatori stranieri, attratti dal suo eccellente lavoro in rossonero? Staremo a vedere. Di sicuro Fassone e Mirabelli, tra un finanziamento e una chiacchierata con la Cina, rischiano di perdere anche l’unico uomo credibile che sia ancora disposto a dare loro fiducia.



@steagresti