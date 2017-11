Siamo ormai a dicembre, il Milan continua a collezionare una serie inenarrabile di figuracce, i giocatori acquistati in estate si sono dimostrati uno peggio dell'altro, soprattutto i più pagati e quelli che dovevano far fare il salto di qualità a questa squadra, ma nonostante tutto ciò nessuno fa niente. Nessuno prende una decisione chiara e netta per provare, quantomeno, a salvare la dignità di una squadra che si chiama MILAN.



Non c'è un presidente che caccia colui che tutti questi bidoni li ha prima portati, strapagandoli, e poi imposti all'allenatore. Non c'è una società forte, che abbia il coraggio di allontanare un tecnico che loro stessi non considerano all'altezza. Non importa quello che farei io, o quello che farebbero i tifosi, ma una cosa è certa: il Milan non può permettersi di tracheggiare fino al termine della stagione diventando lo zimbello del campionato.



La stagione è probabilmente già finita, di sicuro in campionato e quasi certamente in Europa. Su quel "quasi" una società SERIA deve provare a ripartire, non a fine anno ma adesso. Una società SERIA non porta uno come Bonaventura ad avere una reazione come quella di Jack dopo la sostituzione. Quello è un segnale chiaro ed evidente che la confusione societaria ha intaccato pure lo spogliatoio. Oggi non c'è quindi un singolo fattore positivo in questo Milan, eppure l'unica decisione che riescono a prendere Fassone e Mirabelli è quella di non decidere.