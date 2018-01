Ho grandissima stima per Gattuso e ogni punto fatto dal Milan quest'anno spero gli consenta di acquisire quella credibilità che gli permetterà di trovare un club importante dopo questa sua esperienza, ma bisogna essere intellettualmente onesti e riconoscere che se Montella avesse vinto in questa maniera in casa contro il Crotone lo avrebbero criticato e condannato nonostante la vittoria.



Sarebbe stato un errore? Probabilmente sì, perché non serviva esonerare l'allenatore per capire che questa è una rosa incompleta e di non grande livello, al punto tale da faticare col Crotone e batterlo su rimpallo (Alla Margheritoni in Mezzo destro mezzo sinistro).



Tutto quello che è successo negli ultimi mesi ha forse aperto gli occhi al mondo. Oggi è finalmente chiaro che questo è un Milan mediocre e quindi non bisogna storcere il naso quando fatichi a battere squadre a te inferiori. Se Gattuso riuscirà a dare quindi umiltà all'intero ambiente Milan, società e giocatori, raggiungerà l'obiettivo più importante in una stagione che a livello di obiettivi non c'è ormai molto più da raggiungere.



Nel frattempo Rino un'impresa l'ha già fatta, ha chiarito a tutti chi sia il Presidente del Milan. Uno che si interessa di tattica e a cui piace veder giocare la squadra con le 2 punte e un trequartista. Per accontentarlo servirà ancora del tempo, anche perché la rosa non è stata costruita in quella direzione, chissà forse al Ds e all'Ad non erano ancora chiarissime le volontà del presidente.