Nell’estate dei colpi di mercato e delle ritrovate ambizioni, il Milan mette a segno un rinnovo importante, confermando e ampliando la partnership con SNAITECH. La società, con il brand Snai, sarà Major Partner del club rossonero anche per le prossime due stagioni 2017/18 e 2018/19.

L'accordo spazia dalle attività allo stadio a quelle sulle piattaforme digital e social, sulle quali SNAITECH e AC Milan hanno puntato da tempo con grande convinzione, ottenendo risultati di assoluta rilevanza. Il brand Snai sarà presente allo stadio Meazza, sui led a bordo campo con le quote Live, in sala stampa e sugli spalti, con uno Sky Box esclusivo per tutti i 19 incontri in calendario. Visibilità garantita anche a Milanello, centro di allenamento e di ricerca tecnologica del Milan.

Quanto al mondo social, SNAITECH interagirà anche con la community del Milan. Verrà realizzato, inoltre, uno spot per i canali digital che avrà come protagonisti i calciatori del Milan insieme ai "Playmakers Snai". Il ventaglio delle iniziative comprende poi la presenza di Snai sia su Milan TV che nelle pagine del magazine Forza Milan!.

“Il rinnovo con Snaitech, partner di AC Milan per le prossime due stagioni, ci permetterà di collaborare per raggiungere insieme obiettivi importanti – ha dichiarato Marco Fassone, AD e Direttore Generale di AC Milan – coniugando l’innovazione con la passione per il calcio e per i colori rossoneri in particolare”.

«Siamo al fianco del Milan da anni – ha detto Fabio Schiavolin, ad SNAITECH – e ci fa particolarmente piacere rafforzare questa collaborazione, proprio mentre il club rossonero avvia un nuovo corso societario, così ricco di aspettative e di traguardi da raggiungere. Nel calcio italiano il Milan è sinonimo di vittorie, ma anche di spettacolo. Rappresenta quindi un partner ideale per chi come noi ha l'ambizione di rendere sempre più divertente e coinvolgente il mondo delle scommesse».