Vincenzo Montella spinge per alcuni giocatori in forza al Sassuolo. I nomi sono quelli di Lorenzo Pellegrini e Domenico Berardi, e a riportarlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il primo, classe 1996, è seguito assiduamente anche dalla Juventus, che ha programmato degli incontri anche con l'agente del giovane neroverde. I bianconeri però dovranno fare i conti con la Roma (che vanta un diritto di riacquisto) e il Milan.



Montella lanciò Pellegrini ai tempi in cui allenava nelle giovanili della Roma, trasformandolo in centrocampista, e gli piacerebbe ritrovarlo a Milanello. I rossoneri osservano anche la situazione di Berardi. L’attaccante sembra ormai uscito del tutto dall’orbita Juve, e quindi proveranno ad affondare il colpo.