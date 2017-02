120 milioni per il mercato del Milan, è questo il budget che Sino Europe Sport è pronto a mettere a disposizione del duo Fassone-Mirabelli per rinforzare la formazione rossonera. Un tesoretto che, in larga parte, dovrà essere investito per rinforzare un reparto che, in estate, prevederà una piccola rivoluzione.



HONDA E NIANG ADDIO - Chi è già certo di dire addio al Milan in estate è sicuramente Keisuke Honda. L'esterno giapponese è ai margini delle rotazioni di Vincenzo Montella e il contratto in scadenza a fine anno non sarà rinnovato. Fuori dal progetto tecnico c'è anche M'Baye Niang che attualmente è in prestito con diritto di riscatto al Watford e, anche in caso di mancata conferma da parte di Walter Mazzarri verrà rimesso sul mercato in estate.



I DUBBI SU DEULOFEU E OCAMPOS - A gennaio il Milan ha rinforzato la propria batteria di esterni con i colpi Ocampos e Deulofeu, ma per entrambi l'approdo in rossonero è arrivato in prestito secco. Difficilissimo sarà trattenere l'esterno spagnolo, su cui ci sono in ballo gli interessi di Everton e Barcellona (che vanta diverse clausole di riacquisto). Complicato anche il possibile riscatto di Ocampos che, solo in caso raggiunga quota 7 gol, sarà riscattato dal Genoa con cui il Milan potrà tornare a trattare in estate.



IL RINNOVO DI SUSO - L'unico certo al 100% della permanenza in casa Milan, ad oggi, è soltanto Jack Bonaventura. Sì perchè l'esterno d'attacco italiano ha da poco rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2020. Un rinnovo che, invece, manca ancora per Suso il quale vorrebbe rimanere in rossonero, ma per cui Sino Europe Sport dovrà trovare un accordo dal punto di vista economico.



GLI OBIETTIVI - Non è un caso, infatti, che il Milan stia sondando con grande attenzione il mercato degli esterni d'attacco. Il nome più caldo è ovviamente quello di Keita Balde, che da tempo è obiettivo di Mirabelli. Le alternative non mancano a partire da quel Federico Bernardeschi che è corteggiato anche da Juventus e Inter, fino al Papu Gomez, avvicinato dal Milan a gennaio, ma blidnato, almeno per ora dall'Atalanta. Un cambio di look completo con tanti punti interrogativi. Il Milan in estate è pronto a rifarsi le ali.