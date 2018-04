Un colpo a costo zero virtualmente già chiuso e che ora invece tramonta: il Milan aveva da tempo messo le messo le mani su Ki Sung-Yueng, centrocampista coreano classe '89 in scadenza con lo Swansea al termine della stagione, accordo di massima già raggiunto tra il ds Mirabelli e l'agenzia che cura gli interessi del giocatore. La chiusura, però, non è arrivata: prima i rossoneri hanno preso tempo per capire se ci fossero margini per intavolare una trattativa con Jack Wilshere (in scadenza con l'Arsenal), poi il congelamento del mercato per vicende societarie e di Fair Play Finanziario, con la risposta dell'Uefa sul settlement agreement attesa per la seconda metà di maggio.



ABBANDONATO, C'E' L'EVERTON - L'entourage del giocatore aveva deciso di attendere il Milan, ma ora il tempo è giunto al termine: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, i rossoneri hanno infatti abbandonato l'operazione e comunicato di non essere intenzionati a chiudere l'affare. Ognuno per la sua strada e per Ki ora si aprono nuove possibilità: su tutte l'Everton, che come rivelato da Sky Sports UK ha manifestato un forte interesse per il centrocampista ed è pronto a intavolare una trattativa nei prossimi giorni. Il Milan molla Ki, non sarà un nuovo rinforzo a zero dopo Reina.