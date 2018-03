La sosta per le nazionali é sempre di difficile gestione per gli allenatori delle nostre squadre di Serie A. Squadre smembrate, giocatori in volo per posti lontani e recuperi difficili a cui sì aggiungono infortuni inaspettati. C'é peró chi puó sfruttare al meglio le due settimane di stop e sono i direttori sportivi sempre a caccia di contatti e gare da visionare. É il caso di Massimiliano Mirabelli che continua a lavorare su più fronti per il mercato in entrata del Milan.



SOGNO WILSHERE - Il ds rossonero ha infatti già in programma diversi viaggi in questi giorni, ma con obiettivi ben definiti. Il primo, il sogno per rinforzare il centrocampo é il centrocampista inglese dell'Arsenal, Jack Wilshere. In scadenza di contratto a fine anno é un obiettivo comunque costoso perché secondo il Corriere dello Sport chiede almeno 4 milioni annui di ingaggio per 5 anni più ricche commissioni.



OCCHI SU PAVON - Secondo Tuttosport l'altro grande obiettivo del Milan é la stellina del Boca Juniors, Cristian Pavon. Classe '96 é stato inseguito a lungo dall'Inter che ha poi virato su Lautaro Martinez. Costa 35 milioni, ma il club rossonero ha la carta Gustavo Gomez per abbassare le pretese degli Xeneises.