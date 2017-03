Gonzalo Rodriguez e la Fiorentina sono destinate a dirsi addio a fine stagione. Il centrale argentino ha il contratto in scadenza a fine stagione, ma dalla proprietà viola non è mai arrivata una seria proposta per il rinnovo. Può liberarsi a parametro zero e per questo è ritenuto un obiettivo importantissimo dal Milan che si ritroverà la prossima estate a fare i conti con un mercato che, senza il closing, rischia di essere ancora una volta a cifre contenute.