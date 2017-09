Non c'è solo la grande attività di scouting targata Mirabelli, gli obiettivi concordati con Fassone e tutto il mercato del Milan che si sviluppa su più fronti. La società rossonera guarda anche al futuro e ha avuto in questi giorni un nuovo incontro per bloccare il baby difensore Nicolò Canalicchio, classe 2001, centrale della Ternana con grandissime prospettive. Già accostato a società straniere, alla Fiorentina e al Sassuolo, Canalicchio è nel mirino del Milan da mesi con Mirabelli che lo conosce bene. E adesso ha praticamente in pugno il centrale dopo i nuovi contatti di queste settimane.



POLE ROSSONERA - Il Milan è in pole position e conta di chiudere presto: Canalicchio è un giovane difensore molto promettente, la convinzione rossonera è che possa maturare bene in Primavera con i radar di Montella accesi per il futuro prossimo di questo centrale elegante e concreto. Con la Ternana l'accordo è a un passo, mancano le ultime curve e si chiuderà l'operazione. Con un occhio sempre al futuro...